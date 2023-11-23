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Sports News of Thursday, 23 November 2023

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Source: footballghana.com

2023/24 Ghana Premier League week 12: GFA confirms match officials

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The match officials for the match week 12 of the 2023/24 Ghana Premier League have been announced by the Ghana Football Association's (GFA) Referees Committee.

Dr. Osman Imoro is set to officiate the game between Legon Cities and Asante Kotoko at the WAFA Park in Sogakope on Saturday.

The Hearts of Oak versus Berekum Chelsea game will be officiated by Charles Bulug

See the full list of officials below:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: SATURDAY, NOVEMBER 25, 2023MATCH: LEGON CITIES VS ASANTE KOTOKO
VENUE: WAFA PARK, SOGAKOPE

REFEREE: DR. OSMAN IMORO

ASSISTANTS: ALEX OSAM AND FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

LIVE ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 26, 2023MATCH: SAMARTEX VS REAL TAMALE UNITED
VENUE: NSENKYIRE PARK

REFEREE: MAWULI KLU

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ROLAND ADDY

4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU

MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 26, 2023MATCH: NSOATREMAN VS HEARTS OF LIONS
VENUE: NANA KONAMANSAH PARK

REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

ASSISTANTS: PETER DAWSA AND PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

DATE: MONDAY, NOVEMBER 27, 2023MATCH: BECHEM UNITED VS GOLD STARS
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: ALFAA BA-ADEY

ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI AND JAMES OSAFO

4TH REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ODURO-NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

LIVE ON STARTIMES

DATE: POSTPONEDMATCH: DREAMS FC VS BOFOAKWA TANO
VENUE:

REFEREE: GIDEON NII-COFIE

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 26, 2023MATCH: HEARTS OF OAK VS BEREKUM CHEALSEA
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: AMADU IBRAHIM

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND ALHASSAN ABDUL-RAUF

4TH REFEREE: CHARLES BULU

MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

DATE: SATURDAY,NOVEMBER 25, 2023MATCH: NATIONS FC VS KARELA UNITED
VENUE: DR KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND ERNEST AKATEY

4TH REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL ARTHUR DADZIE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

LIVE ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 26, 2023MATCH: ADUANA FC VS ACCRA LIONS
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND MIKAAL-II FAUZAN

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOUS

MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

DATE: POSTPONEDMATCH: MEDEAMA SC VS OLYMPICS
VENUE:

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ISAAC ASANTE

4TH REFEREE: SELORM YOA BLESS

MATCH COMMISSIONER: ALEX AZAMETI

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

GFA COMMUNICATIONS

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