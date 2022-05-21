2021/22 Women's Premier League: Match officials for match week 18 announced

Sports News of Saturday, 21 May 2022
Source: footballghana.com
The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed Match Officials for Matchweek 18 of the Women's Premier League.
Below are the Match Officials:
NORTHERN ZONE
1. DATE: MAY 22, 2022
MATCH: AMPEM DARKOA VS FC SAVANNAH
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: ALIMISIMI APPOH
ASSISTANTS: RABI IBRAHIM & GIFTY ANARIGEDE
4TH REFEREE: FELICIA ADDO
MATCH COMMISSIONER: PATIENCE AZUDEM
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA2.DATE: MAY 22, 2022
MATCH: SUPREME LADIES VS PEARL PIA LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: RITA B. NKANSAH
ASSISTANTS: LYDIA EFFAH & AGNES GOHOHO
4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI
MATCH COMMISSIONER: STELLA BISSI
VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI3DATE: MAY 23, 2022
MATCH: DREAMZ LADIES VS PRISONS LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: MANSAH HOMMEY
ASSISTANTS: BEATRICE THAUD & BENEDICTA AYEDZI
4TH REFEREE: CYNTHIA ANAFO
MATCH COMMISSIONER: AHMED MANSURA
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI4.DATE: MAY 22, 2022
MATCH: NORTHERN LADIES VS KUMASI SPORTS ACADEMY
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: DORA AGOMNAAB
ASSISTANTS: DIANA KPIEONYI & BELINDA K. BANE
4TH REFEREE: AUFREY ATANPUGBIRE
MATCH COMMISSIONER: PATIENCE ADARKWA
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW5.DATE: MAY 22, 2022
MATCH: FABULOUS LADIES VS ASHTOWN LADIES - 10:00AM
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
ASSISTANTS: JANET AIDOO & AMINA ABDULAI
4TH REFEREE: PORTIA MENSAH
MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHUADEM
VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
SOUTHERN ZONE6.
DATE: MAY 21, 2022
MATCH: HASAACAS LADIES VS THUNDER QUEENS
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: JOYCE APPIAH
ASSISTANTS: MARY TEI & CHRISTIANA ANDAM KORE
4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: AMY FYNN-THOMPSON
GFA CAMERAMAN: SOLOOMON POAKWA7. DATE: MAY 21, 2022
MATCH: IMMIGRATION LADIES VS ARMY LADIES
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: MARIAMA YUNOSAH
ASSISTANTS: DORIS ESUMANG DARKO & GRACE KOFIEGAH
4TH REFEREE: MERCY B. GYAN
MATCH COMMISSIONER: VIDA YABANI
VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH
GFA CAMERAMAN: GLORIA OMARI- WIAFE8.DATE: MAY 21, 2022
MATCH: SEA LIONS VS POLICE LADIES
VENUE: NDUOM STADIUM
REFEREE: PRISCILLA KLOVE
ASSISTANTS: BLESS DZOKOTO & PATIENCE MIFETU
4TH REFEREE: SERAPHINE ANYINAM
MATCH COMMISSIONER: AFUA SAKYIWAA ACQUAH
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA9.DATE: MAY 23, 2022
MATCH: FAITH LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: CARL REINDOLF PARK
REFEREE: CYNTHIA ANUYERE
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & THERESA OFORI
4TH REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSUI
MATCH COMMISSIONER: JESSICA KWACHING
VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH10DATE: MAY 22, 2022
MATCH: BERRY LADIES VS LADYSTRIKERS
VENUE: MADINA ASTRO TURF
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS: ALICE CHAKULE & LUCY MARFO
4TH REFEREE: BRIDGET KAKRABA
MATCH COMMISSIONER: HILDA DORIS OKAI
VENUE MEDIA OFFICER: PENIEL AMOAKOHENE
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