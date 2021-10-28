You are here: HomeSports2021 10 28Article 1389931

Sports News of Thursday, 28 October 2021

Source: footballghana.com

2021/22 GPL: Referees committee announce officials for matchday 1

« Prev

Next »

Comments (0)

Listen to Article

The new Ghana Premier League season kicks off this weekend The new Ghana Premier League season kicks off this weekend

The Referees Committee of the Ghana Football Association (GFA) has announced the list of officials selected to take charge of matches on the opening weekend of the 2021/22 league season.

The new Ghana Premier League season kicks off this weekend with the first game of the campaign set to be played between newcomers Accra Lions and Elmina Sharks at the Accra Sports Stadium tomorrow.

Ahead of the encounter, the Ghana FA has through a communique on its website announce the names of officials selected to referee matches.

Check out the full list below

MATCH: ACCRA LIONS VRS ELMINA SHARKS

DATE: FRIDAY, OCTOBER 29, 2021 - 6PM

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: BENJAMIN K. SEFFAH

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA AND KENNETH TWENEBOAH KODUA

4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI

MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA

VENUE MEDIA OFFICER: NANA AKUA FREMA

LIVE ON STARTIMES

MATCH: DREAMS FC VRS ASANTE KOTOKO

DATE: SATURDAY, OCTOBR 30, 2021 - 3PM

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: RAYMOND ACKUMEY

LIVE ON STARTIMES

MATCH: HEARTS OF OAK VRS LEGON CITIES

DATE: SUNDAY, OCTOBR 31, 2021 - 3PM

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: KWESI A. BROBBEY AND ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: RAYMOND ACKUMEY

LIVE ON STARTIMES

MATCH: ELEVEN WONDERS VRS ASHANTIGOLD

DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM

VENUE: NANA OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: MOHAMMED MUSBAU

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA YEBOAH

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

MATCH: BECHEM UNITED VRS MEDEAMA SC

DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ISAAC OPOKU ANTWI

4TH REFEREE: ISAAC OSEI

MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

MATCH: REAL TAMALE UNITED VRS ACCRA GREAT OLYMPICS

DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON AND ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: MCBLAISE MAWUTO

GOAL RUSH ON STARTIMES

MATCH: BIBIANI GOLDSTARS VRS BEREKUM CHELSEA

DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM

VENUE: DUN'S PARK

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND ALEX OSAM

4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

MATCH: KING FAISAL VS WAFA

DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM

VENUE: BABA YARA SPORTS STADIUM

REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF

ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH AND PETER DAWSA

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

MATCH: KARELA VRS ADUANA STARS

DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM

VENUE: CAM PARK

REFEREE: RASTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND ATO YAWSON

4TH REFEREE: KENNY PADI

MATCH COMMISSIONER: ABAIDOO MENSAH

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

Comments:
This article has no comments yet, be the first to comment

News

Bishop Sarah Mullally is Member of the House of Lords and Bishop of london

Ghana’s anti-LGBTQI+ unacceptable, must be resisted - UK female Bishop

Business

Samuel Atta Akyea, Chairperson, Mines and Energy Committee of 8th Parliament

Competitive bidding required for Power Purchase Agreements - Atta Akyea

Entertainment

Afia Schwarzenegger is a Ghanaian Comedienne, Socialite

'Remember me in your prayers' – Bed-ridden Afia Schwarzenegger begs fans

Africa

Aliyu defend himself say na poverty make im want sell himself

Nigerian man wey put himself up for sale for $49,000 arrested

Opinions

Former COCOBOD CEO, Stephen Opuni

Opuni vs Supreme Court: A taste of constitutional dilemma