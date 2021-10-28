2021/22 GPL: Referees committee announce officials for matchday 1

Sports News of Thursday, 28 October 2021
Source: footballghana.com
The Referees Committee of the Ghana Football Association (GFA) has announced the list of officials selected to take charge of matches on the opening weekend of the 2021/22 league season.
The new Ghana Premier League season kicks off this weekend with the first game of the campaign set to be played between newcomers Accra Lions and Elmina Sharks at the Accra Sports Stadium tomorrow.
Ahead of the encounter, the Ghana FA has through a communique on its website announce the names of officials selected to referee matches.
Check out the full list below
MATCH: ACCRA LIONS VRS ELMINA SHARKS
DATE: FRIDAY, OCTOBER 29, 2021 - 6PM
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: BENJAMIN K. SEFFAH
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA AND KENNETH TWENEBOAH KODUA
4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI
MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA
VENUE MEDIA OFFICER: NANA AKUA FREMA
LIVE ON STARTIMES
MATCH: DREAMS FC VRS ASANTE KOTOKO
DATE: SATURDAY, OCTOBR 30, 2021 - 3PM
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: RAYMOND ACKUMEY
LIVE ON STARTIMES
MATCH: HEARTS OF OAK VRS LEGON CITIES
DATE: SUNDAY, OCTOBR 31, 2021 - 3PM
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: KWESI A. BROBBEY AND ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: RAYMOND ACKUMEY
LIVE ON STARTIMES
MATCH: ELEVEN WONDERS VRS ASHANTIGOLD
DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM
VENUE: NANA OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: MOHAMMED MUSBAU
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA YEBOAH
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
MATCH: BECHEM UNITED VRS MEDEAMA SC
DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ISAAC OPOKU ANTWI
4TH REFEREE: ISAAC OSEI
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
MATCH: REAL TAMALE UNITED VRS ACCRA GREAT OLYMPICS
DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON AND ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: MCBLAISE MAWUTO
GOAL RUSH ON STARTIMES
MATCH: BIBIANI GOLDSTARS VRS BEREKUM CHELSEA
DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM
VENUE: DUN'S PARK
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND ALEX OSAM
4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
MATCH: KING FAISAL VS WAFA
DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM
VENUE: BABA YARA SPORTS STADIUM
REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF
ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH AND PETER DAWSA
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
MATCH: KARELA VRS ADUANA STARS
DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM
VENUE: CAM PARK
REFEREE: RASTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND ATO YAWSON
4TH REFEREE: KENNY PADI
MATCH COMMISSIONER: ABAIDOO MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED