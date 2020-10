World Currencies

Business News of Friday, 5 May 1995

Country/Currency UK USA Germ Jap.







stlg $ D-M Yen (x100)















Australia(Aus $) 2.21 1.37 0.99 1.64







Brazil (Real) 1.47 0.91 0.66 1.08







Cameroon (CFA Fr) 789.82 490.80 355.06 584.15







Canada(Can $) 2.19 1.36 0.98 1.61







Denmark(Dan.Krone) 8.74 5.44 3.92 6.46







France(Fr) 7.90 4.91 3.55 5.84







Gambia (Dalasi) 15.36 9.55 6.91 11.37







Germany(D-Mark) 2.22 1.38 1 1.65







GHANA (Cedi) 1805.64 1122.00 811.69 1335.40







India(Rupee) 50.58 31.43 22.73 37.41







Japan(Yen) 135.21 84.02 60.78 100







Kenya (K-shilling) 74.31 46.18 33.41 54.97







Liberia(Liberian $) 1.61 1 0.72 1.19







Nigeria (Naira)o 35.40 22.00 15.92 26.18







(Naira)m 132.76 82.50 59.68 98.19







Norway(Nor. Krone) 10.01 6.22 4.50 7.40







Saudi Arabia(Riyal) 6.03 3.75 2.71 4.46







Sierra Leone(Leone) 957.53 595.00 430.44 708.17







South Africa(Rand) 5.82 3.62 2.62 4.30







U.K. (p/stlg) 1 0.62 0.45 0.74







USA($) 1.61 1 0.72 1.19















Key







+++







o = official rate m = market rate















Source: The Financial Times, London































