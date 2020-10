Sports News of Friday, 5 May 1995

TEAMS P F A PTS



GOLDFIELDS 18 20 11 33



KOTOKO 18 26 16 29



DAWU 18 16 11 27



RTU 18 16 12 27



HEARTS 18 21 23 26



OKWAHU 18 22 23 25



OLYMPICS 18 20 18 23



DWARFS 18 12 13 21



AFIENYA 18 14 20 20



GHAPOHA 18 12 17 19



BA UTD 18 13 16 18



CORNERS 18 15 25 18















Press Notice by Mr Abeka Gogo





