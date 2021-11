2021 Ashanti Music Awards nominees announced

Music of Saturday, 20 November 2021

Source: Kubi Live, Contributor

The second edition of Ashanti Music Awards has officially begun with the introduction of key executives, namely; Augustina Addison - Chairperson of MUSIGA Ashanti, Dr. Barima Asumadu Sakyi - Director of Center For National Center Kumasi, Emmanuel Kofi Nti - CEO Of Hammer Productions, Osei - Tutu Kwabena - General Manager Sikka FM, Rev. Eddie - Senior Minister Of Royalhouse Chapel, Emmanuel Bimpeh - CEO Of New Corporate Ghana Agency, Prophet Joshua Nii Quaye Djaney - Building Supervisor, and Kaptain Richmond Akorli - CEO Of Kaptain Richmond Business Consult.



Officially announcing the final shortlisted artists and personalities for the event, Kofi Jamar led with seven (7) nominations, followed by Yaw Tog and Jah Bahd with five (5), Black Sherif with four (4), and Ypee with four (4).



Gyakie, Sony Music signed artist, was named as part of the Artist of the Year category.



This year's event is themed “Celebrating The Voice of Ashanti the Past, Present, and Future”.



Strongman, Don Elvi, Jay Bahd, Kweku Flick, Sean Lifer, Bro Sammy, Panda Masson, Amerado, Apya, Dead Peepol, Mr. Sackey, Kweku Darlington, Okesse 1 and others made the list.



See the full list of nominees below:



ARTIST OF ASHANTI



1. Black Sherif



2. Gyakie



3. Yaw Tog



4. Jay Bhad



5. Kofi Jamar



6. Ypee



7. Amerado



BEST RAPPER OF ASHANTI



1. Ypee



2. Amerado



3. Kwaku DMC



4. King Paluta



5. Strongman



6. Kwaku Smoke



HIPHOP/HIPLIFE ARTIST OF ASHANTI



1. O’Kenneth



2. Yaw Tog



3. Kofi Jamar



4. Kwaku DMC



5. Black Sherif



6. Ypee



7. Kweku Flick



8. Jay Bahd



9. Kweku Smoke





HIPHOP SONG OF ASHANTI



1. Kofi Jamar ft Yaw Tog & Ypee – Ekorso



2. O’Kenneth ft Reggie & City Boy – Agyeiwaa



3. Ypee ft Oseikrom Sikanii- DiDi me Bottom



4. Jay Bahd ft CityBoy , Reggie, O Kenneth & Kwaku DMC - Condemn



5. Kweku Darlington ft Yaw Tog & Kweku Flick – Sika Aba Fie



6. Black Sherif – 2nd Sermon



7. Strongman - No diss



8. Kweku Smoke ft Kwesi Arthur - on the Street



9. Oseikrom Sikanii ft Kweku Flick - No Time



10. Sean Lifer ft O Kenneth ,Reggie , Jay Bahd, Kwaku DMC, Kawabanga,& City Boy- Ma drip





GOSPEL SONG OF ASHANTI



1. Abeka – Onokwafoo



2. Efe Grace - Over flow



3. Bro Sammy – Bozza



4. Obaapa Christy – Glory



5. Joyce Blessing – Oluwa is involved





GOSPEL ARTIST OF ASHANTI



1. Joyce Blessing



2. Kwaku Gyasi



3. Bro Sammy



4. Efe Grace



5. Jojo Arhin



6. Sandra Afreh



7. Quame Gyedu



8. Obaapa Christy



9. Ohemmaa Eunice





HIGHLIFE/ Afro HIGHLIFE SONG OF ASHANTI



1. Blezdee - Sweetheart



2. Kwaku Darlington- Sika Kankan



3. Anamon - Akye Slow



4. King Paluta - Nyaako



5. Ceekay – Makoma



6. Kankam – Bibinii



7. Kobby Tuesday – Odo pa



8. Kweysi Swat – Had I Known





NEW ARTIST OF ASHANTI



1. Skyface



2. Click Huus



3. Ceekay



4. Queen Victoria



5. Xzone Music



6. Ap. Ruth Ewool



7. Akosua Brempomaa



8. Kobby Tuesday



9. PandaMasson







BEST COLLABORATION OF ASHANTI



1. O Kenneth ft Reggie & City boy -Agyeiwaa



2. Jay Bahd ft O Kenneth, Reggie , City Boy and Kwaku DMC – Condemn



3. Kofi Jamar ft Yaw Tog and Ypee - Ekorso



4. Don Elvi ft Kweku Flick & Yaw Tog –Yaaba



5. Kweku Darlington ft Kweku Flick & Yaw Tog -Sika Aba fie



6. Kweku Flick ft Kuami Eugene - No sleeping



7. Amerado ft Black Sherif – Abotere



8. Sean Lifer ft O Kenneth, Reggie, Jay Bahd, Kwaku DMC, Kawabanga,& City Boy - Ma drip



9. Yaw Sarpong & Asomafo ft Sarkodie – Ahobrase3



10. Freddie Frimpong ft Ernest Opoku –Ey3 Feefefe





BEST INTERNATIONAL COLLABORATION OF ASHANTI



1. Gyakie ft Omar Lay - Forever remix



2. Yaw Tog ft Stormzy - Sore Remix



3. Kofi Jamar ft Teni - Surrender



4. Kwaku Darlington ft Laycoon &Medikal - Aketesia



5. Kwaku Smoke ft Emtee - let it go



6. Che Wulaam ft Young Gustavo and Bobby – BO



7. Strongman ft Ice prince & A Classic - We dey move





EP/ALBUM OF ASHANTI



1. Jay bahd - Return of Okomfo Anokye



2. Kwaku Smoke - Snoop forever



3. Kofi Jamar - Appetite for destruction



4. Amerado - Patience



5. Strongman - The Tape



6. Yaw Tog - Time



7. Oseikrom Sikanii - Mix Culture



8. Reggie – Two Times a guy



9. Kwaku DMC – Road to trap house 3



10. Yaa Yaa - Agoo





BEST PRODUCER OF ASHANTI



1. Khendi beats



2. Apya



3. Tubhanimusik



4. Sickbeatz



5. Ippapi



6. kC beatz





BEST GROUP OF ASHANTI





1. Yaw Sarpong and Asomafo



2. Dead peepol



3. Akataboyz



4. RapMakerz



5. Ot & Aiges





RECORD LABEL OF ASHANTI



1. Life living records



2. BKC



3. Corazon Entertainment



4. Mic Burnerz



5. 2AJ



6. Toglife Muisc



7. Strong empire music





ARTIST MANAGER/ Executive PRODUCERS OF ASHANTI



1. Rabbie Jones



2. Sackey



3. BKC Boss



4. Rahman Abdul Osman



5. Henry 'Crossy' Boakye



6. Joseph Asamoah Asiamah



7. Moses Afriyie



8. Baby Bash





BEST CHURCH CHOIR OF ASHANTI



1. PIWC Asokwa Choir



2. Agape - Asokwa Baptist



3. The blood crew Truimphant



4. Mosama Disco Christo choir (Dichemso)



5. Methodist Church Choir – Kwadaso Central



1. Sean Lifer ft O Kenneth, Reggie, Jay Bahd, Kwaku DMC, Kawabanga,& City Boy- Ma drip





INTERNATIONAL ARTIST OF ASHANTI





1. Kaywuu



2. Wuu



3. Ché Wulaam



4. Mc Dementor



5. Drumz



6. Archipalago



7. Ras Amankwatia





Highlife Artist of Ashanti



1. Osei Tycoon



2. Nana Tabi



3. Anamon



4. Oheneba EK



5. Frank Mensah Pozo



6. Kweysi Swat





VIDEO DIRECTOR OF ASHANTI



1. KooPoku



2. Mysta Bruce



3. Kobbyshots



4. Gordon Appiah



5. Hassan Pmg



6. Director Nuel



7. Cosmos Boakye



8. Shaibu Jackson





Instrumentalist of Ashanti



1. AGYA YAW



2. NANA AKWASI



3. ERNEST OFORI



4. GEORGE Vicfirth



5. .AFRE JUNIOR



6. Mister Okyere





Best locally supporting Radio DJ of Ashanti



1. DJ Aroma



2. Dj Tablet



3. Dj Carcious



4. DJ Lamar



5. DJ Manucho





Reggae/ Dancehall Artist of Ashanti



1. African child



2. A D Fred



3. Papa Jay



4. Natty Fire



5. Twice Africana



6. Biggbone



7. Kipsie Unruly



8. Sheriff Keita





Traditional Group of Ashanti



1. Amammereso Agofomma



2. Asanteman Ndwomkro



3. Nananom see gye Nyame ndwomkro



4. Nyame na Ay3 ndwomkro



5. De3 Nyame Tumi Y3 ndwomkro



6. Nyame Akwan





Best Choir of Ashanti



1. Amammereso Youth Choir



2. Divine Chorale



3. Celestial Evangel youth Choir



4. Evangel Choir



5. Phillarommic Youth Choir





REGGAE/ DANCEHALL SONG OF ASHANTI



1. Kulli Jay – Mojo



2. Biggbone – Judgement



3. Twice Africana ft LCJ – Leave it up



4. Kipsie Unruly – Anything



5. Ras Amankwatia – My lyf



6. African Child – Kumoo



7. Sherif Keita – Bad Energy





POPULAR SONG OF ASHANTI



1. Gyakie ft Omah Lay – Foverer Mix



2. Yaw TOG ft Stormzy & Kwesi Arthur – Sore Remix



3. Kofi Jamar ft Yaw TOG & YPee – Ekorso



4. Okesse1 – Na Today



5. Black Sherif – 2nd Sermon



6. Kweku Darlington ft Yaw TOG & Kweku Flick – Sika Aba Fie



7. Jay Bahd ft O Kenneth, Reggie , City Boy and Kwaku DMC– Condemn



8. O’ Kenneth ft Reggie & City boy – Agyeiwaa



9. Sean Lifer ft O Kenneth, Reggie , Jay Bahd, Kwaku DMC, Kawabanga & City boy - Ma drip





RECORD OF ASHANTI



1. Brenya – Dam



2. Yaa Yaa – Mmusuo



3. Kankam –Bibinii



4. Kweysi Swat – In your hands



5. Kobby Tuesday – Attention



6. Blezdee – Sweetheart



7. Gyakie- Need me



8. Yaw Tog – Fake ex